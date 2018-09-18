Выше, дальше, быстрее: появился долгожданный трейлер фильма о Капитане Марвел — женщине (видео)

Это будет двадцать первая картина кинематографической вселенной Marvel и первая сольная лента супергероя-женщины.

Студия Marvel опубликовала первый официальные трейлер фильма «Капитан Марвел» с Бри Ларсон в главной роли.

Сюжет фильма разворачивается в 1990-е, картина расскажет о том, как Кэрол Дэнверс стала супергероиней — Капитаном Марвел. Это будет двадцать первая картина кинематографической вселенной Marvel и первая сольная лента супергероя-женщины.

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Также это будет первый фильм Marvel, сорежиссером которого будет женщина: режиссерское кресло делят Анна Боден и Райан Флек.

Съемки фильма сейчас завершены, премьера «Капитана Марвел» запланирована на 8 марта 2019 года. Также в фильме снялись Джемма Чан, Сэмюэль Л.Джексон, Джуд Лоу, Аннетт Бенинг и др.