Штат прислуги и элитный садик: стало известно, как живут дети Пугачевой и Галкина

Обучение в детском садике обходится артистам примерно в 195 тысяч рублей (около 81 тысячи гривень) на одного ребенка.

Дети российской певицы Аллы Пугачевой и юмориста Максима Галкина имеют целый штат прислуги и ходят в элитный детский сад.

Обучение в учреждении обходится артистам примерно в 195 тысяч рублей (около 81 тысячи гривень) на одного ребенка, пишет издание "Starhit".

В садике детей обучают английскому и французскому, попутно устраивая уроки балета, хорового пения и хореографии.

«В обычные дни Лизу и Гарри по утрам привозят няня с водителем, – рассказали сотрудники садика. — А когда мы устраиваем мероприятия, Алла Борисовна и Максим приезжают лично, обычно их сопровождают несколько охранников. Смотрят вместе с остальными родителями представление, общаются со всеми детишками, хвалят и своих, и чужих».

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Стоит отметить, что Пугачева и Галкин не зря отдают за обучение малышей такие баснословные деньги. Юморист неоднократно публиковал видео, на которых его дети прекрасно изъяснялись как на английском, так и на французском. Поклонники же и вовсе не сомневается, что близнецов ждет блестящее будущее, а также лучшие учебные заведения мира.

Звездные родители не могут быть рядом с малышами каждую минуту, ведь им необходимо ездить на гастроли и посещать светские мероприятия. Именно поэтому за Лизой и Гарри регулярно присматривает целая армия помощников.

Так, у каждого из малышей есть своя няня. Сотрудницы круглосуточно находятся рядом с детьми и проживают в знаменитом замке звездной четы. Их услуги обходятся примерно в 100 тысяч рублей ежемесячно.

Помимо этого, особняк супругов регулярно посещает педагог, который родом из Франции. Он дает малышам дополнительные языковые уроки, а услуги специалиста стоят порядка 100 тысяч рублей в месяц.

Если же Лиза и Гарри отправляются на светское мероприятие, то сопровождают их охранники. Журналистам удалось узнать, что в штате звездной семьи состоит не менее пяти охранников, каждый из которых получает неплохое жалование.

Ну, а в детский сад пятилетних наследников певицы и юмористам отвозит личный водитель, который следит за тем, чтобы с детишками ничего не случилось по дороге. При этом друзья супругов неоднократно отмечали, что вся семья уважительно относится к обслуживающему персоналу.

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