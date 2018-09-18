52-летняя украинская звезда восхитила сеть своей красотой (фото)

Подписчики Сумской восхитились ее красотой.

Популярная украинская актриса Ольга Сумская, которой в августе исполнилось 52 года, восхитила поклонников свежим фото.

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Сумская сделала селфи на улице и опубликовала в Instagram. "Хорошее настроение", - подписала актриса снимки. На фото Ольга выглядит молодо, на лице не видно морщин. Это сразу же отметили фаны в комментариях, назвав ее красоткой.

Как сообщал УНИАН, в конце августа известная актриса и ведущая Ольга Сумская оказалась в реанимационном отделении больницы в Александрии.