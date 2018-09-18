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52-летняя украинская звезда восхитила сеть своей красотой (фото)

15:19, 18 сентября 2018
Общество
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Сумской недавно исполнилось 52 года / фото instagram.com/olgasumska

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Сумская сделала селфи на улице и опубликовала в Instagram. "Хорошее настроение", - подписала актриса снимки. На фото Ольга выглядит молодо, на лице не видно морщин. Это сразу же отметили фаны в комментариях, назвав ее красоткой.

Как сообщал УНИАН, в конце августа известная актриса и ведущая Ольга Сумская оказалась в реанимационном отделении больницы в Александрии.

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Теги: #фото#Ольга Сумская