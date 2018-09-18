"Живет в тесной квартирке": в сети рассказали о нищете звезды украинского кино Ларисы Кадочниковой

На своей Facebook-странице Соколова опубликовала трогательный пост, в котором рассказала о легенде украинского кино Ларисе Кадочниковой.

Телеведущая Янина Соколова рассказала о звезде украинского кино, которая живет в тесной квартирке в старом, потрепанном подъезде. Читайте такжеВ Киеве ограбили авто известной телеведущей (фото) Соколова призвала власть имущих помочь выдающимся украинским артистам, которые живут в нищете. На своей Facebook-странице Соколова опубликовала трогательный пост, в котором рассказала о легенде украинского кино Ларисе Кадочниковой, которая снялась в фильме "Тени забытых предков".

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