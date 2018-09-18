цей матеріал доступний українською

"Живет в тесной квартирке": в сети рассказали о нищете звезды украинского кино Ларисы Кадочниковой

11:56, 18 сентября 2018
Общество
1665 0
В сети призвали помочь выдающимся украинским артистам / facebook.com/yanina.sokolova

Читайте такжеВ Киеве ограбили авто известной телеведущей (фото)

Соколова призвала власть имущих помочь выдающимся украинским артистам, которые живут в нищете. 

На своей Facebook-странице Соколова опубликовала трогательный пост, в котором рассказала о легенде украинского кино Ларисе Кадочниковой, которая снялась в фильме "Тени забытых предков".

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #фильмы#кино#актеры