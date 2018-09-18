"Живет в тесной квартирке": в сети рассказали о нищете звезды украинского кино Ларисы Кадочниковой
11:56, 18 сентября 2018Общество
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На своей Facebook-странице Соколова опубликовала трогательный пост, в котором рассказала о легенде украинского кино Ларисе Кадочниковой.
В сети призвали помочь выдающимся украинским артистам / facebook.com/yanina.sokolova
Телеведущая Янина Соколова рассказала о звезде украинского кино, которая живет в тесной квартирке в старом, потрепанном подъезде.
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Соколова призвала власть имущих помочь выдающимся украинским артистам, которые живут в нищете.
На своей Facebook-странице Соколова опубликовала трогательный пост, в котором рассказала о легенде украинского кино Ларисе Кадочниковой, которая снялась в фильме "Тени забытых предков".
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