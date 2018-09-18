"Верните прежнюю Алину": украинскую топ-модель не узнали после смены имиджа (фото)

Алина Байкова обрезала свои длинные волосы и перекрасила их в темный цвет. Также Байкова обзавелась челкой.

Украинская топ-модель Алина Байкова, которая недавно украсила обложку модного журнала Harper's Bazaar, решилась на кардинальные перемены во внешности.

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Девушка опубликовала в своем Instagram фото, на котором запечатлена с новой прической.

Алина обрезала свои длинные волосы и перекрасила их в темный цвет. Также Байкова обзавелась челкой.

В подписи к снимку модель спросила у поклонников, что они думают о новой прическе. Фанаты разделились во мнении: одним понравилась стрижка, другие же просят "вернуть прежнюю Алину". А некоторые отметили, что теперь Байкова стала похожа на известную голливудскую актрису украинского происхождения Милу Йовович.