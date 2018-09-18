"Верните прежнюю Алину": украинскую топ-модель не узнали после смены имиджа (фото)
11:12, 18 сентября 2018Общество
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Алина Байкова обрезала свои длинные волосы и перекрасила их в темный цвет. Также Байкова обзавелась челкой.
Знаменитая украинская модель удивила кардинальной сменой имиджа / соцсети
Украинская топ-модель Алина Байкова, которая недавно украсила обложку модного журнала Harper's Bazaar, решилась на кардинальные перемены во внешности.
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Девушка опубликовала в своем Instagram фото, на котором запечатлена с новой прической.
Алина обрезала свои длинные волосы и перекрасила их в темный цвет. Также Байкова обзавелась челкой.
В подписи к снимку модель спросила у поклонников, что они думают о новой прическе. Фанаты разделились во мнении: одним понравилась стрижка, другие же просят "вернуть прежнюю Алину". А некоторые отметили, что теперь Байкова стала похожа на известную голливудскую актрису украинского происхождения Милу Йовович.
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