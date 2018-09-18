"Человек вдохновлял своим талантом": стала известна причина смерти известного украинского художника (фото)

13 сентября художника похоронили на Зверинецком кладбище в Киеве. Причиной смерти знаменитого украинца стал инфаркт.

10 сентября на 80-м году жизни умер Василий Иванович Гурин - известный украинский живописец.

"Мы потеряли самого старшего члена семьи, отца, дедушку, прадедушку. Человека, который вдохновлял своим талантом, невероятной жаждой жизни, любовью к работе и работоспособностью. Дед, где бы ты ни был, надеюсь, тебе там хорошо. Спасибо, что был с нами", - написал его внук Даниил Гурин в социальной сети.

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Как пишет Gazeta.ua, 13 сентября художника похоронили на Зверинецком кладбище в Киеве. Причиной смерти знаменитого украинца стал инфаркт.

В Киевской организации Союза художников, которую Гурин возглавлял более 10 лет, отметили, что Василий Иванович был добрым и светлым человеком.

"Когда он у нас работал, всегда приходил улыбающимся, много шутил. Одновременно преподавал в Киевской академии изобразительного искусства и архитектуры. На работу ходил до последнего. Вечером в минувший понедельник умер от обширного инфаркта", - рассказали в организации.