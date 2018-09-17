"Мокрая и сексуальная": Настя Каменских в купальнике взбудоражила сеть

На своей странице в Instagram артистка поделилась фото, на котором позирует в бассейне. Она надела откровенный купальник красного цвета.

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