Ани Лорак похвасталась осенним селфи - ее раскритиковали за ботоксное лицо (фото)

Несмотря на критику, снимок Ани Лорак в Instagram собрал более 50 тысяч лайков.

Опальная украинская певица Ани Лорак опубликовала фото, на котором она предстала в черно-белом образе. В комментариях артистку обвинили в увлечении ботоксом.

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"Чем занят ваш вечер? Вдыхаем аромат осени", - написала звезда под снимком. Стоит отметить, что многие пользователи восхитились красотой Ани Лорак, но другие тут же начали писать об инъекциях, которыми в последнее время "грешит" певица: "Со всеми инъекциями лицо превращается... в jocker-face", "С таким лицом только водку рекламировать".

Ранее сбежавшая в Россию украинская певица Ани Лорак внезапно вспомнила о родине, написав на своей странице в Instagram о родном городе - Киеве.