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Экс-участница "ВИА Гры" показала свадебные фото

17:43, 17 сентября 2018
Общество
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Бывшая участница группы "ВИА Гра" Анастасия Кожевникова, которая недавно вышла замуж, показала фото со своей свадьбы.

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Она выложила нежные фото на своей странице в Instagram. На них артистка позирует в свадебном платье. "Мой муж! Мой друг! Моя любовь!" - прокомментировала фото с избранником Кожевникова.

Как сообщал УНИАН, участница популярной группы "ВИА Гра" Кожевникова, которая недавно вышла замуж, уходит из коллектива.

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Теги: #фото#ВИА Гра