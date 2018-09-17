Сбежавшая в Россию Ани Лорак внезапно вспомнила о родине (видео)

Любительница России Ани Лорак нарвалась на волну критики в Instagram, назвав Киев родным городом.

Опальная украинская певица Ани Лорак поделилась с фанатами фрагментом клипа на песню "Я с тобой", который снимали в Киеве.

На своей странице в Instagram артистка назвала Киев родным городом, из-за чего ее сразу раскритиковали, ведь она - любительница России.

"16 сентября 2007-го вышел клип на песню "Я с тобой". Снимали его в родном Киеве и локация была очень необычной - крыша ТРЦ "Украина" - одного из самых высоких зданий города на тот момент", - написала под роликом Ани Лорак.

Но поклонники возмутились, что певица назвала Киев родным городом, так как она сейчас живет и выступает в России. Также они критиковали внешность певицы.

"Ваш родной город – не Киев!", "Ботоксное пугало - Лорак!", "Переехала и все так плохо пошло", "Когда была дома, так выглядела лучше и песни были классные", - возмущаются подписчики.

Напомним, ранее у Ани Лорак прошел концерт в Сочи. "Вы давно уже стали моей судьбой, моей семьей. И я не представляю своей жизни без вас. Спасибо, Сочи!", - заявила певица со сцены.