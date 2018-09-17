"А без фотошопа - слабо?": на Лорак набросились в Instagram с критикой (фото)

Пользователи обвинили певицу в чрезмерном увлечении фотошопом.

Новый снимок украинской певицы Ани Лорак получил волну критики в сети.

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Под новым фото Лорак в Instagram подписчики певицы обвинили ее в чрезмерном увлечении фотошопом.

"А без фотошопа - слабо?", "Бабушка Лорак", - пишут певице ее критики.

Отметим, что при этом нашлось и множество комментаторов, которые расхвалили внешность артистки и отметили, что очень ждут ее выступлений в Украине.

Как сообщал УНИАН, Лорак в странном наряде жестко раскритиковали в Instagram. Поклонникам не понравилось платье и обувь певицы.