"А без фотошопа - слабо?": на Лорак набросились в Instagram с критикой (фото)
12:47, 17 сентября 2018Общество
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Пользователи обвинили певицу в чрезмерном увлечении фотошопом.
Instagram Ани Лорак
Новый снимок украинской певицы Ани Лорак получил волну критики в сети.
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Под новым фото Лорак в Instagram подписчики певицы обвинили ее в чрезмерном увлечении фотошопом.
"А без фотошопа - слабо?", "Бабушка Лорак", - пишут певице ее критики.
Отметим, что при этом нашлось и множество комментаторов, которые расхвалили внешность артистки и отметили, что очень ждут ее выступлений в Украине.
Как сообщал УНИАН, Лорак в странном наряде жестко раскритиковали в Instagram. Поклонникам не понравилось платье и обувь певицы.
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