Притула устроил фотосессию за трибуной Верховной Рады
12:15, 17 сентября 2018Общество
1212 0
На фотографиях Притула позирует в костюме за трибуной в пустой зале парламента.
Притула в Верховной Раде / фото facebook.com/serhiyprytula
Волонтер, комик и телеведущий Сергей Притула показал серию фотографий из Верховной Рады.
Фото он опубликовал на своей странице в Facebook.
"Был в парламенте. Дали слово. Передал от вас привет", - написал он.
На фотографиях Притула позирует в костюме за трибуной в пустой зале парламента. Фото вызвало реакцию пользователей соцсетей:
"Вам смело можно идти на народного избранника", "Думаю, есть пару фото с более жесткими и откровенными жестами", "Скрылись с перепугу, ск*тынякы", "Первое фото ты путлера вспоминал?" и др.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter