Притула устроил фотосессию за трибуной Верховной Рады

На фотографиях Притула позирует в костюме за трибуной в пустой зале парламента.

Волонтер, комик и телеведущий Сергей Притула показал серию фотографий из Верховной Рады.

Фото он опубликовал на своей странице в Facebook.

"Был в парламенте. Дали слово. Передал от вас привет", - написал он.

На фотографиях Притула позирует в костюме за трибуной в пустой зале парламента. Фото вызвало реакцию пользователей соцсетей:

"Вам смело можно идти на народного избранника", "Думаю, есть пару фото с более жесткими и откровенными жестами", "Скрылись с перепугу, ск*тынякы", "Первое фото ты путлера вспоминал?" и др.