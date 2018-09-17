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Притула устроил фотосессию за трибуной Верховной Рады

12:15, 17 сентября 2018
Общество
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Притула в Верховной Раде / фото facebook.com/serhiyprytula

Фото он опубликовал на своей странице в Facebook.

"Был в парламенте. Дали слово. Передал от вас привет", - написал он.

На фотографиях Притула позирует в костюме за трибуной в пустой зале парламента. Фото вызвало реакцию пользователей соцсетей:

"Вам смело можно идти на народного избранника", "Думаю, есть пару фото с более жесткими и откровенными жестами", "Скрылись с перепугу, ск*тынякы", "Первое фото ты путлера вспоминал?" и др.

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Теги: #Верховная Рада#Сергей Притула