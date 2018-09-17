Алла Пугачева закрыла свой бизнес в Москве: названа причина

В стенах мастерской эстрадного искусства "Рецитал" Алла Пугачева три года учила детей вокалу и основам этикета. В школе Примадонны преподавали сольфеджио, обучали музыкальным стилям и умению держаться на сцене.

Алла Пугачева приняла решение закрыть свое детище - мастерскую эстрадного искусства "Рецитал" в Москве. Всему виной – очень дорогая аренда, которую не покрывала даже солидная цена за обучение. Также среди причин данного решения - подготовка звезды к юбилейному концерту.

Журналисты "СтарХита" узнали, что спустя четыре года работы Примадонна решила закрыть студию. Последние занятия под ее руководством прошли в мае.

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"Пугачева собиралась сделать это еще в 2017-м, – рассказали в окружении звезды. – Аренда такого большого количества квадратных метров в центре Москвы стоила огромных денег. А прибыли от детища Алла Борисовна не получала. Но тогда родители подопечных уговорили ее продолжить занятия, а оплату площади взяли на себя. В тот момент в студии почти не осталось бюджетников, места сохранили только те, чьи мамы и папы могли позволить себе раскошеливаться".

Отмечается, что в мае – начале июня ученикам выдали сертификаты о том, что они прошли курс в школе Пугачевой и попрощались с учениками. После оперативно вывезли звуковое оборудование и мебель.

"Она (Пугачева - Ред.) очень много вложила в каждого, легко находила индивидуальный подход, могла и похвалить, и поругать. Дети ее обожали. Возможно, решение закрыться связано еще с тем, что сейчас Пугачева будет много времени уделять подготовке к юбилейному концерту, который пройдет в апреле следующего года в "Крокус Сити Холле". Конечно, жаль, что уроки больше не состоятся. Это была школа не только музыки, но и жизни", - поделились родители одного из учеников.

Как сообщал УНИАН, после возвращения в Россию из Юрмалы Алла Пугачева встревожила поклонников признанием: она заявила, что устала.