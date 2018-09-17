"Танцы со звездами": главный "альфа-самец" шоу покинул паркет в 4 выпуске (видео)

Шоу "Танцы со звездами 2018" продолжает покорять телеэфир. Однако, по условиям проекта, каждый выпуск одна пара покидает паркет.

В начале проекта 14 знаменитостей с профессиональными танцорами соревновались за победу в популярном шоу "Танцы со звездами 2018". Однако прошел четвертый прямой эфир, поэтому количество претендентов на главный кубок шоу достигло 10, пишет 24.ua.

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В результате голосования звездных судей и зрителей под угрозой выхода из шоу оказались пары – Николай Тищенко и Нана, Руслан Сеничкин и Яна Цыбульская. Сторонники отдали больше всего смс-сообщений за постановку с "Пандой Кунг-фу". Следовательно самые сексуальные танцоры проекта Николай Тищенко и Нана покинули паркет в четвертом прямом эфире.

Ресторатор поблагодарил всех, кто поддерживал его на проекте и отдавал голоса. По словам Николая Тищенко, он бы хотел еще много рассказать историй в танце, но "все имеет логическое завершение".