Лобода снялась в темных очках и рассказала о сложном периоде в своей жизни

По словам артистки, у нее сейчас очень мало времени, так как она находится в туре и все свое время проводит на сцене.

Украинская певица Светлана Лобода опубликовала на своей странице в Instagram новый пост, в котором рассказала, почему последнее время так редко публикует новые снимки.

По словам артистки, у нее сейчас очень мало времени, так как она находится в туре и все свое время проводит на сцене.

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«Вы часто спрашиваете , почему на моей странице сейчас так мало фотографий....котики, я ничего не успеваю. мы постоянно куда- то летим, едем, доползаем. Мы заканчиваем тур, остались считаные города ... октябрь- месяц глобальной подготовки к новому шоу, новым песням, новой жизни!», - сообщила Лобода.

Как сообщал УНИАН, скандальная украинская певица Светлана Лобода появилась на российском музыкальном конкурсе "Новая волна" в необычном платье цвета электрик.