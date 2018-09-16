"Похожа на трансвестита": Лорак в странном наряде жестко раскритиковали в Instagram (фото)

Поклонникам не понравилось платье и обувь певицы.

Новый снимок украинской певицы Ани Лорак получил волну критики в сети.

Под новым фото Лорак в Instagram подписчики раскритиковали внешность певицы. По их мнению, Лорак наносит "тяжелый" макияж, который ее старит. Также поклонникам не понравилось платье и обувь певицы.

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"На трансвестита она смахивает! Ботокс- ничем - не замаскируешь!", "Блин. Что за наряд ненормальный?", "Тени ужас, думала она заплакана", "Ужас платье,ужас обувь,вы же такая утонченная,у вас такая красивая фигура,такие наряды ее только портят", "Каролина, у вас что, костюмер Киркорова? Это же пафосно, но не красиво, старит, не идёт совсем!", "Ужасный наряд и копыта", "Жуткое платье, жуткая обувь!", - комментируют подписчики.

Как сообщал УНИАН, ранее Ани Лорак разнесли в Instagram, обвинив в чрезмерном увлечении ботоксом.