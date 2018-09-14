Кобзон в последнем большом интервью спел матерную пропагандистскую частушку (видео)

Иосиф Кобзон многие годы боролся с онкологическим заболеванием, он умер 30 августа.

СМИ вспомнили последнее большое интервью скончавшегося в конце августа певца Иосифа Кобзона.

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Для интервью тогда артист собрал журналистов в своем рабочем кабинете в гостинице "Пекин", передают Dni.Ru.

Вместо запланированных 45 минут беседа с Кобзоном, по данным СМИ, заняла более трех часов. Говорили тогда журналисты с ним обо всем – о допустимости мата на сцене, о лечении певца от онкологического заболевания, об его отношениях с Пугачевой и даже о рэп-баттлах Гнойного и Оксимирона.

Под занавес у него спросили о санкциях, под которые попал и сам Кобзон. А он ответил на это советской пропагандистской матерной частушкой.

Как сообщал УНИАН, 30 августа на 81 году ушел из жизни советский певец Иосиф Кобзон.

Напомним, Украина лишила народного артиста России Иосифа Кобзона государственных наград, и заблокировала его активы. Об этом говорится в указе президента Украины №126/2018.

Ранее российского артиста и депутата Государственной думы от "Единой России" Иосифа Кобзона лишили звания почетного гражданина города Славянск Донецкой области.

Кобзон неоднократно посещал подконтрольные боевикам города Донецк и Луганск с концертами, также заявляя о поддержке членов незаконных вооруженных формирований на Донбассе. Главари боевиков наградили Кобзона знаками "За заслуги перед "ДНР/ЛНР".

Министерство культуры Украины внесло артиста в список лиц, угрожающих национальной безопасности страны.

Кобзону запрещен был въезд на территорию Украины, стран ЕС и США.