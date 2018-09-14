"Цвет настроения черный": новая песня Киркорова и Крида за несколько часов вышла в Google-тренды Украины

В одном из эпизодов исполнители предстают в образах персонажей сериала «Во все тяжкие».

Российские певцы Егор КРид и Филипп Киркоров сняли клипе на песню «Цвет настроения черный».

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Клип появился на YouTube-канале лейбла Black Star в пятницу, 14 сентября. На данный момент он уже собрал 420 тысяч просмотров на YouTube.

На видео Киркоров вместе с Кридом спускаются в подвал и переодевается в черную одежду. В одном из эпизодов исполнители предстают в образах персонажей сериала «Во все тяжкие» Уолтера Уайта и Джесси Пинкмана. В конце клипа в Крида стреляют из пистолета в отместку «за нашего короля Филиппа Бедросовича».

Как сообщал УНИАН, клип российских исполнителей Филиппа Киркорова и Николая Баскова Ibiza, опубликованный на видеохостинге YouTube, набрал 1 миллион просмотров за сутки.