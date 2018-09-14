Во Франции знаменитости объявят голодовку в поддержку Сенцова

У посольства России будут собираться кинематографисты, режиссеры театра, писатели, философы и даже некоторые политики.

Во Франции представители творческих профессий и интеллектуальной элиты организовали акцию солидарности с голодающим политзаключенным Олегом Сенцовым.

У посольства России будут собираться кинематографисты, режиссеры театра, писатели, философы и даже некоторые политики.

Вместе они намерены ежедневно под российским диппредставительством напоминать широким массам о судьбе Сенцова, передает "Факты".

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Акция во Франции называется «Бесконечная цепь голодающих» и стартует с 14 сентября. Возле посольства России установлена палатка, куда каждый день утром будет приходить кто-то из известных парижанам людей.

Первой протестующей в палатке станет бывшая министр юстиции Кристиан Тобира. В 9.00 15 сентября ее сменит другая известная личность, имя которой пока не разглашается. Об этом сообщает французское издание Liberation.

Как сообщал УНИАН, ФСБ РФ задержала Сенцова в Крыму весной 2014 года, впоследствии его вывезли в Россию. В августе 2015 года Сенцова приговорили к 20 годам заключения по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджоге партийных офисов. Он находится в колонии «Белый медведь» в Лабытнанги на Ямале. 14 мая Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных. Состояние Сенцова быстро ухудшается, тогда как российские тюремщики уверяют, что состояние его здоровья оценивается как удовлетворительное.