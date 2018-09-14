Неожиданный дуэт: Потап и Олег Винник представили совместный клип

Клип на песню "Найкращий день" сняли MOZGI Production, режиссером видео выступил Леонид Колосовский. Комедия "Скажене весілля" выйдет в широкий прокат с 4 октября 2018 года.

Олег Винник спел дуэтом с Потапом, песня станет саундтреком к новому комедийному фильму "Скажене весілля". Об этом сообщает ТСН.

Потап стал музыкальным продюсером украинской комедии "Скажене весілля", а также записал неожиданный дуэт с Олегом Винником. Слова и музыку к песне написал Алексей Потапенко (Потап). "Найкращий день" - второй официальный саундтрек к полнометражной комедии "Скажене весілля", героями которой стали украинские артисты.

Читайте такжеДжамала в новом клипе "Крила" удивила необычными локациями (видео)

"После того, как я увидел сцену с Олегом в фильме, сразу понял, что быть дуэту! Мы встретились, все обсудили, и уже на следующий день куражно, весело и "по-бешеному" записали песню в студии. Вообще, уникальная ситуация, когда два разнохарактерных харизматичных мужчины встречаются на одной съемочной площадке: поют, танцуют и играют на музыкальных инструментах. Клип получился очень красивый!", - комментирует Потап.

Клип на песню "Найкращий день" сняли MOZGI Production, режиссером видео выступил Леонид Колосовский. Комедия "Скажене весілля" выйдет в широкий прокат с 4 октября 2018 года.