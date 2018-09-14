Известная украинская певица растрогала снимками из роддома и рассекретила имя ребенка (фото)

Некоторые фото разлетелись по Интернету, что и не удивительно, ведь селебрити на них такая трогательная и невероятно счастливая.

Певица Светлана Тарабарова на днях подарила своему любимому мужу первенца - крошечного сынишку, который стал самым ожидаемым членом семьи за последние 9 месяцев.

Теперь 28-летнюю исполнительницу встречали из роддома самые близкие родные и друзья. Некоторые фото разлетелись по Интернету, что и не удивительно, ведь селебрити на них такая трогательная и невероятно счастливая, отмечает lux.fm.

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"Мы едем домой, кажется это все не со мной, на руках держу 3,760 г счастья. Сын получил свой первый документ-свидетельство о рождении", - добавила молодая мамочка.

"Встречали Ивана Алексеевича со счастливыми родителями с роддома! Трогательные моменты, заплаканная новоиспеченная мама @tarabarova и бабушка. Счастливые все мы! Пусть будет Ваш сынишка здоровеньким и дает поспать. Любим!", - говорится в сообщении известной телеведущей.