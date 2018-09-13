"Старая больная женщина": Настю Каменских заподозрили в анорексии (фото)

Пользователи сети отметили, что Каменских не идет чрезмерная худоба и она выглядит постаревшей.

Новое фото Насти Каменских раскритиковали в Instagram. Пользователи сети отметили, что Каменских не идет чрезмерная худоба и она выглядит постаревшей.

На снимке певица одета в длинное черное плате и черный жакет. Фото сделано на Софиевской площади в Киеве.

Читайте также"Как портьера в театре": Лобода удивила странным платьем на "Новой волне"

"Анастасия,очень уже некрасиво, пожалуйста не худейте больше. Вы выглядите больной и усталой!", "Старая больная женщина", "Некоторым людям нельзя худеть - они стареют", "Больше нравилась прежняя Настя. С нормальными формами", "Настя тебе не идёт такой худой быть", "Излишняя худоба тебя очень старит! Я вообще фанатка и твоего голоса и внешности; внешности, которая была чуть раньше, но, это слишком с похудением, как старая больная бабулька, шедшая с похорон выглядишь", "Анорексия?", - пишут комментаторы.

Как сообщал УНИАН, новый снимок украинской певицы Ани Лорак получил волну критики в сети. Под новым фото Лорак в Instagram подписчики певицы отметили "постаревший" вид артистки и обвинили ее в чрезмерном увлечении ботоксом.