Настю Каменских и Потапа застукали за нежными объятиями (видео)

Потап нежно и довольно близко обнимал Настю.

Бессменная ведущая "Светской жизни" Екатерина Осадчая, которая 12 сентября отпраздновала день рождения, устроила шумную вечеринку по случаю своего 35-летия.

Ведущая пригласила звездных друзей в один из роскошных ресторанов в центре Киева. Поздравить Осадчую пришли Олег Винник, Верка Сердючка, которая порадовала именинницу своим выступлением, а также Потап и Настя Каменских, передает ТСН.

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Последние, кстати, привлекли к себе особое внимание. Потап и Настя попали в видео одной из гостей вечеринки Осадчей. Девушке удалось заснять момент, когда Потап нежно и довольно близко обнимал Настю. Однако фаны экс-дуэта были огорчены, когда Потап увидев камеру, отпустил Настю.

"А он сразу отошел от Насти, когда камеру на них навели", - пишут в комментариях юзеры.

Слухи о романе Потапа и Насти ходят в прессе уже достаточно давно. Однако никто из артистов эту информацию официально не подтвердил.