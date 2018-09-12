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"Три богатыря": Олег Винник показал своим вовчицям "настоящих" друзей (фото)

17:37, 12 сентября 2018
Общество
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Винник устроил фотосессию с мужчинами / фото УНИАН

И хотя он редко делится подробностями о свом близком окружении, на этот раз решил сделать исключение для фанаток.

В Instagram артист недавно опубликовал несколько снимков, где показал поклонницам своих лучших друзей – людей, которым доверяет больше всего. На фото он в компании Сергея Букшіна и своего продюсера Александра Горбенко.

"Большая награда в жизни - иметь настоящих друзей", - говорится в комментарии.

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Теги: #Олег Винник