"Три богатыря": Олег Винник показал своим вовчицям "настоящих" друзей (фото)

В Instagram артист недавно опубликовал несколько снимков, где показал поклонницам своих лучших друзей – людей, которым доверяет больше всего.

Олег Винник несмотря на постоянную занятость, как оказалось, находит время и для интересных знакомств и верных друзей.

И хотя он редко делится подробностями о свом близком окружении, на этот раз решил сделать исключение для фанаток.

В Instagram артист недавно опубликовал несколько снимков, где показал поклонницам своих лучших друзей – людей, которым доверяет больше всего. На фото он в компании Сергея Букшіна и своего продюсера Александра Горбенко.

"Большая награда в жизни - иметь настоящих друзей", - говорится в комментарии.