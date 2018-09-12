"Три богатыря": Олег Винник показал своим вовчицям "настоящих" друзей (фото)
17:37, 12 сентября 2018Общество
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В Instagram артист недавно опубликовал несколько снимков, где показал поклонницам своих лучших друзей – людей, которым доверяет больше всего.
Винник устроил фотосессию с мужчинами / фото УНИАН
Олег Винник несмотря на постоянную занятость, как оказалось, находит время и для интересных знакомств и верных друзей.
И хотя он редко делится подробностями о свом близком окружении, на этот раз решил сделать исключение для фанаток.
В Instagram артист недавно опубликовал несколько снимков, где показал поклонницам своих лучших друзей – людей, которым доверяет больше всего. На фото он в компании Сергея Букшіна и своего продюсера Александра Горбенко.
"Большая награда в жизни - иметь настоящих друзей", - говорится в комментарии.
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