Группе "С.К.А.Й" за вознаграждение вернули украденные в Одессе инструменты

Неизвестные ограбили концертный микроавтобус рок-группы "С.К.А.Й" в Одессе.

Неизвестные за вознаграждение вернули группе "С.К.А.Й" имущество, украденное в их микроавтобусе в Одессе. Об этом в Facebook написал лидер группы Олег Собчук.

"Друзья! С радостью сообщаем, что наши инструменты и все, что было похищена 31 августа в Одессе, найдено и сегодня было доставлено в Киев. Конечно за вознаграждение. Конечно не без помощи друзей и знакомых, но самое главное, всем этим мы обязаны вам", - написал он.

Неизвестные ограбили концертный микроавтобус рок-группы "С.К.А.Й" в Одессе. Украли музыкальные инструменты и музыкальное оборудование.