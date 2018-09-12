"Мама запрещает": скандальному Мухарскому не открыли двери собственные дети (фото)

На этот раз Мухарский пожаловался, что на днях приезжал к детям домой с подарками, а они не открыли ему дверь.

Экс-супруги Антин Мухарский и Снежана Егорова, которая из-за бывшего потеряла работу, не прекращают публично воевать.

На этот раз Мухарский пожаловался, что на днях приезжал к детям домой с подарками, а они не открыли ему дверь. Дети ему сказали, жалуется шоумен, что мама запретила им с ним видеться.

Читайте такжеТелеведущая Снежана Егорова попала в больницу

"Сегодня поехал к детям с подарками, но они не открыли двери. Сказали: "Мама запрещает нам с тобой видеться!". Вопрос к Павлу Петренко и Ирине Луценко: кто ответит за произвол матерей, которые запрещают отцам видеться с собственными детьми? Уже четвертый год в ответ - тишина!" - обратился Мухарский к министру юстиции и к представителю президента в Верховной Раде.

Антон не сдался, и рядом с домом, где живут дети, на стене оставил им послание, в котором написал, что любит детей и попросил их позвонить ему.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2017 года Мухарский, раздетый догола, в заснеженный день пришел к Оболонскому районному суду. Там разделся полностью и повесил трусы на двери суда. Прикрываясь лишь бумажкой с обвинениями, Мухарский на камеру заявил, что иск к бывшей жене ведущей Снежаны Егоровой относительно пересмотра суммы алиментов и разрешения на встречу с детьми суд рассматривает уже три с половиной года. И все это время, по словам Мухарского, он с детьми не видится.