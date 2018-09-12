Джамала в новом клипе "Крила" удивила необычными локациями (видео)

Режиссером клипа выступила Анна Копылова. По сюжету герои борются со своими страхами и неуверенностью, побеждают их и становятся победителями.

Джамала растрогала поклонников премьерой нового видеоклипа на песню "Крила". О новом видеоролике артистка сообщила на своей странице в Instagram.

Режиссером клипа выступила Анна Копылова. По сюжету герои борются со своими страхами и неуверенностью, побеждают их и становятся победителями.

"На каждом этапе нашей жизни встречаются люди, которые нам помогают, вдохновляют и окрыляют. Особенно это важно в тяжелые минуты, когда ты сидишь и думаешь: "Ну, почему я? Почему мне достаются самые сложные испытания. Почему другие люди живут счастливо, а я самый несчастный?". В эти минуты тебе и нужны эти крылья, будь то вера, ангел или любимый человек рядом", – цитирует издание Vogue слова Джамалы.