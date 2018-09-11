"Старуха из ботокса и силикона": Ани Лорак шокировала фанатов новым фото

Стилисты сделали ей укладку, как у Мерилин Монро, однако в сети певицу сравнили с Джокером.

Украинская певица Ани Лорак, гастролирующая в России, опубликовала новое фото с красной дорожки. Читайте такжеАні Лорак заявила, що не зможе пробачити зраду Певица опубликовала фото в Instagram, на котором стилисты сделали ей укладку, как у Мерилин Монро. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ани Лорак (@anilorak) 11 Сен 2018 в 3:23 PDT Однако, новое фото Лорак вызвало неоднозначную реакцию в Сети. Нектором фанатам не понравился ее образ. "Я вас умоляю, смените стилиста и визажиста. Вы очень красивая женщина, а они из вас старуху делают", "Фуу", "Нашли с кем сравнивать! Силиконо-ботоксную старуху Лорак - с сексапильной красоткой - Монро!", "Фу! Стрёмная такая!", "Ей нужно отдохнуть. Иначе это все плохо кончится", "Неадекватные у Лорак фанаты! Сравнивают красавицу -Монро с чудовищем - Лорак", "Лорак - ботоксный мусор!", - пишут в сети. Ранее сеть ужаснуло фото Ани Лорак с Филиппом Киркоровым.

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