"Старуха из ботокса и силикона": Ани Лорак шокировала фанатов новым фото
Украинская певица Ани Лорак, гастролирующая в России, опубликовала новое фото с красной дорожки.
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Певица опубликовала фото в Instagram, на котором стилисты сделали ей укладку, как у Мерилин Монро.
Однако, новое фото Лорак вызвало неоднозначную реакцию в Сети. Нектором фанатам не понравился ее образ.
"Я вас умоляю, смените стилиста и визажиста. Вы очень красивая женщина, а они из вас старуху делают", "Фуу", "Нашли с кем сравнивать! Силиконо-ботоксную старуху Лорак - с сексапильной красоткой - Монро!", "Фу! Стрёмная такая!", "Ей нужно отдохнуть. Иначе это все плохо кончится", "Неадекватные у Лорак фанаты! Сравнивают красавицу -Монро с чудовищем - Лорак", "Лорак - ботоксный мусор!", - пишут в сети.
Ранее сеть ужаснуло фото Ани Лорак с Филиппом Киркоровым.