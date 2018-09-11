цей матеріал доступний українською

"Старуха из ботокса и силикона": Ани Лорак шокировала фанатов новым фото

17:19, 11 сентября 2018
Общество
5508 1
Ани Лорак раскритиковали в сети / instagram.com/anilorak

Читайте такжеАні Лорак заявила, що не зможе пробачити зраду

Певица опубликовала фото в Instagram, на котором стилисты сделали ей укладку, как у Мерилин Монро.

Публикация от Ани Лорак (@anilorak)

Однако, новое фото Лорак вызвало неоднозначную реакцию в Сети. Нектором фанатам не понравился ее образ.

"Я вас умоляю, смените стилиста и визажиста. Вы очень красивая женщина, а они из вас старуху делают", "Фуу", "Нашли с кем сравнивать! Силиконо-ботоксную старуху Лорак - с сексапильной красоткой - Монро!", "Фу! Стрёмная такая!", "Ей нужно отдохнуть. Иначе это все плохо кончится", "Неадекватные у Лорак фанаты! Сравнивают красавицу -Монро с чудовищем - Лорак", "Лорак - ботоксный мусор!", - пишут в сети.

Ранее сеть ужаснуло фото Ани Лорак с Филиппом Киркоровым.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Ани Лорак#певица Ани Лорак