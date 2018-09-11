"Убийственно красива": Настя Каменских очаровала фанатов новым образом
16:33, 11 сентября 2018Общество
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На фото Каменских позирует в лифте - певица надела белую рубашку и джинсы.
Настя поделилась снимком из Киева / фото instagram.com/kamenskux
Украинская поп-исполнительница Настя Каменских, выступающая под творческим псевдонимом NK, поделилась с подписчиками новым фото.
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Снимком артистка поделилась в Instagram. На фото Каменских позирует в лифте - певица надела белую рубашку и джинсы.
Фанаты оценили новый образ певицы. "Какая она классная", "Просто прелесть", "Как красиво", "Твое чувство стиля безупречно", - пишут в сети.
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