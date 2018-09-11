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"Убийственно красива": Настя Каменских очаровала фанатов новым образом

16:33, 11 сентября 2018
Общество
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Настя поделилась снимком из Киева / фото instagram.com/kamenskux

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Снимком артистка поделилась в Instagram. На фото Каменских позирует в лифте - певица надела белую рубашку и джинсы.

Фанаты оценили новый образ певицы. "Какая она классная", "Просто прелесть", "Как красиво", "Твое чувство стиля безупречно", - пишут в сети.

Ранее Надя Дорофеева похвасталась фигурой в купальнике.

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Теги: #Настя Каменских