Ани Лорак щегольнула новым образом на красной дорожке в России и попала под раздачу хейтеров (фото)

Ани Лорак активно постит фото из российских мероприятий.

Опальная украинская певица Ани Лорак появилась на красной дорожке премии российского журнала GQ "Человек года-2018".

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Снимок артистка опубликовала на своей странице в Instagram. На нем звезда позирует в черном платье со спущенным рукавом и туфлях на каблуках. Также видно, что Ани Лорак выбрала смоуки-макияж.

"Вся в черном", "Попробуй использовать минимум макияжа", "Не подводите так глаза пожалуйста, придает возраст!", - пишут в комментариях.

Ранее Снимок с Ани Лорак в ретро-образе набрал почти 118 тысяч лайков, но многие разнесли внешний вид певицы.