Ани Лорак щегольнула новым образом на красной дорожке в России и попала под раздачу хейтеров (фото)
14:02, 11 сентября 2018Общество
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Ани Лорак активно постит фото из российских мероприятий.
Лорак решила сделать акцент на глаза / фото instagram.com/anilorak
Опальная украинская певица Ани Лорак появилась на красной дорожке премии российского журнала GQ "Человек года-2018".
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Снимок артистка опубликовала на своей странице в Instagram. На нем звезда позирует в черном платье со спущенным рукавом и туфлях на каблуках. Также видно, что Ани Лорак выбрала смоуки-макияж.
"Вся в черном", "Попробуй использовать минимум макияжа", "Не подводите так глаза пожалуйста, придает возраст!", - пишут в комментариях.
Ранее Снимок с Ани Лорак в ретро-образе набрал почти 118 тысяч лайков, но многие разнесли внешний вид певицы.
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