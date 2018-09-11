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Украинский певец стал "Музыкантом года" в России (фото, видео)

11:50, 11 сентября 2018
Общество
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Барских выступает в России / фото instagram.com/max_barskih

Популярный украинский певец Макс Барских похвастался очередной российской премией. 28-летний исполнитель стал "Музыкантом года" по версии GQ Russia.

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Об этом артист рассказал на своей странице в соцсети Instagram. "Спасибо всем вам, за то, что вы у меня есть! Я счастлив создавать для вас! "Музыкант года" по версии GQ Russia", - написал Барских.

Стоит отметить, что на церемонии вручения премии Барских был не единственным украинским артистом. Также были замечены Ани Лорак, ведущие Регина Тодоренко и Алина Астровская. 

Ранее в России "засветилась" Верка Сердючка. Она стала звездой вечеринки, посвященной открытию 17-го фестиваля молодых исполнителей "Новая волна" в Сочи.

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Теги: #Россия#Макс Барских концерты