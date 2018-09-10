Ани Лорак и Киркоров в сверкающих костюмах удивили "танцами осьминога" на российском фестивале (видео)

Артисты пришли на "Новую волну" в блестящих нарядах и исполнили довольно странный танец.

Украинская певица Ани Лорак и российский исполнитель Филипп Киркоров вместе "засветились" на красной дорожке фестиваля "Новая волна". Артисты пришли туда в блестящих нарядах и исполнили довольно странный танец.

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Видео опубликовано в Instagram Ани Лорак.

Певцы смешно размахивали руками и совершали множество других странных движений. Танец артистов понравился далеко не всем пользователям сети. Под постом Лорак появилась масса негативных комментариев.

"Че этот казел с ней постоянно отирается? Че ему нужно? Никто не скажет?", "В последнее время Филипп выглядит как пугало на огороде. Какой-то он весь лахматый, весь какой-то растрёпанный", "Ой, вот это танец -руками помахали, одним местом покрутили, ох зажгли, самое главное,что народ тоже пошел зажигать", "Ну ладно там у старухи Лорак отчаяние,но Филю точно тр**нул Альцгеймер", - пишут они.

Как сообщал УНИАН, Валерию Леонтьеву стало плохо на "Новой волне": из-за болезни отменены его выступления.