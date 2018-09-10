После возвращения в Россию Пугачева встревожила поклонников признанием: я так устала

Алла Пугачева вернулась в Россию спустя месяцы отсутствия. Примадонна прибыла в Москву в личном вагоне и призналась, что очень устала.

Последние недели Алла Пугачева с двойняшками Лизой и Гарри и целым штатом помощников провела в Юрмале. На Рижском вокзале Примадонну встречал молодой муж, юморист и шоумен Максим Галкин.

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Журналисты вручили Примадонне букет желтых хризантем и поинтересовались самочувствием. "Дети – хорошо, а я так устала..." – призналась Алла Борисовна в передаче "Ты не поверишь!", передают "Дни.ру".

Примадонна отошла к автомобилю, отвернувшись от представителей СМИ, но журналисты не расстроились и начали задавать вопросы Гарри и Лизе.

Отметим, что Пугачева предпочитает путешествовать поездами. По слухам, Примадонна боится летать, по другой информации, совершать перелеты артистке не позволяет здоровье. В этот раз специально для любимой жены Галкин выкупил так называемый вагон. Шесть комфортабельных VIP-купе со спальней-гостиной и душевой в каждом. Примадонне не приходилось ютиться на узкой полке. В ее распоряжении была удобная кровать-трансформер.

Как сообщал УНИАН, ранее Пугачева и Вайкуле "засветились" на пляжной вечеринке. Обе предстали в нарядах черного цвета.