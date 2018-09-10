Снимок Меладзе и Джанабаевой в домашних халатах не дал покоя хейтерам (фото)
Во время речного круиза по каналу реки Валерий Меладзе выложил в своем микроблоге фотографию, на которой запечатлен с женой Альбиной Джанабаевой.
На снимке они оба в уютных теплых халатах отдыхают на палубе, супруга обнимает Валерия, оба смеются.
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Не остались в стороне злопыхатели, которые не могут простить Меладзе счастья в новой семье из-за того, что он бросил свою первую жену Ирину. Однако на эти неприятные слова отвечали фанаты, которые отметили, что личная жизнь артиста - это только его дело, и предложили обсуждать в первую очередь его творчество:
"Я вчера увидела первую жену Кости Меладзе,я конечно извиняюсь,Верочка может и симпатяжка,но по сравнению с его бывшей женой,она просто обезьянка!!!!"
"Когда у мужика жена царевна прекрасная,в любовницы он обязательно возьмет бабу ягу"
"Лиса альбина и обезьянка Вера знают что делают".