Снимок Меладзе и Джанабаевой в домашних халатах не дал покоя хейтерам (фото)

Певец опубликовал совместный с супругой снимок, сделанный во время прогулки на теплоходе

Во время речного круиза по каналу реки Валерий Меладзе выложил в своем микроблоге фотографию, на которой запечатлен с женой Альбиной Джанабаевой.

На снимке они оба в уютных теплых халатах отдыхают на палубе, супруга обнимает Валерия, оба смеются.

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Не остались в стороне злопыхатели, которые не могут простить Меладзе счастья в новой семье из-за того, что он бросил свою первую жену Ирину. Однако на эти неприятные слова отвечали фанаты, которые отметили, что личная жизнь артиста - это только его дело, и предложили обсуждать в первую очередь его творчество:

"Я вчера увидела первую жену Кости Меладзе,я конечно извиняюсь,Верочка может и симпатяжка,но по сравнению с его бывшей женой,она просто обезьянка!!!!"

"Когда у мужика жена царевна прекрасная,в любовницы он обязательно возьмет бабу ягу"

"Лиса альбина и обезьянка Вера знают что делают".