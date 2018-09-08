Голливудские звезды на Венецианском кинофестивале призвали Путина освободить Сенцова

Зарубежные звезды выразили обеспокоенность физическим состоянием Сенцова.

Голливудские звезды и жюри 75-го Венецианского кинофестиваля призвали Россию не допустить смерти украинского режиссера Олега Сенцова и освободить его.

Об этом сообщает 5 канал со ссылкой на France24.

"Актриса Наоми Уоттс, актер и режиссер Кристоф Вальц, вместе с Гильермо дель Торо в пятницу попросили Кремль освободить кинорежиссера, который отказывается от еды в тюрьме на севере Сибири уже в течение 118 дней", - говорится в сообщении.

Жюри основного конкурса 75-го Венецианского кинофестиваля во главе с Гильермо дель Торо выразило обеспокоенность физическим состоянием Сенцова.

По его словам, Сенцов "был арестован и подвергался пыткам ... после судебного разбирательства, которое явно не уважало право на защиту".

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Как сообщалось, недавно экс-президент Польши, легендарный лидер польской “Солидарности” и нобелевский лауреат 1983 года Лех Валенса объявил о выдвижении украинского режиссера Олега Сенцова на соискание Нобелевской премии мира. Польская киноакадемия предоставляет Валенсе поддержку в этом вопросе.

Украинский режиссер из Крыма Олег Сенцов, незаконно осужденный в РФ к 20 годам колонии, 14 мая 2018 года объявил голодовку, требуя освобождения всех украинцев - политзаключенных Кремля.

22 июня мать политзаключенного Людмила Сенцова направила на имя президента РФ прошение о помиловании сына. Из Кремля ответили, что Сенцов должен сам подать соответствующее ходатайство.

Однако, как сообщил адвокат украинца Дмитрий Динзе, режиссер категорически отказывается писать любые просьбы.

В целом в России и аннексированном Крыму удерживают около 70 украинских политзаключенных, среди них и журналиста Укринформа Романа Сущенко, незаконно осужденного в РФ к 12 годам колонии за якобы шпионаж.