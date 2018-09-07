"Музей восковых фигур": сеть ужаснуло фото Ани Лорак с Киркоровым

Артистов обвинили в чрезмерном увлечении пластикой. Раскритиковали фанаты и образ Ани Лорак.

Украинскую певицу Ани Лорак и российского певца Филиппа Киркорова раскритиковали в Instagram за свежее фото.

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На фото певцы позируют во время музыкального фестиваля "Новая волна" в Сочи. Артистов обвинили в чрезмерном увлечении пластикой. Раскритиковали фанаты и образ Ани Лорак.

"Музей восковых фигур", "Киркоров как узбек", "Киркоров клоун, Лорак мумия", "Каролина, что за наряд у вас? Так одевались в 90-е, подсвечники, пояс, фасон все оттуда", "Филипп на себя не похож из-за кучи операций", "Филя, ты смешной в своем прикиде. Смени имидж", - пишут у сети.

Ранее Ани Лорак заподозрили в романтических отношениях с российским певцом.