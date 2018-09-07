цей матеріал доступний українською

"Музей восковых фигур": сеть ужаснуло фото Ани Лорак с Киркоровым

15:59, 07 сентября 2018
Общество
36576 0
Новое фото Лорак раскритиковали / instagram.com/anilorak

Читайте также"К чему весь этот цирк": Ани Лорак показала фото с дочкой и нарвалась на критику

На фото певцы позируют во время музыкального фестиваля "Новая волна" в Сочи. Артистов обвинили в чрезмерном увлечении пластикой. Раскритиковали фанаты и образ Ани Лорак.

"Музей восковых фигур", "Киркоров как узбек", "Киркоров клоун, Лорак мумия", "Каролина, что за наряд у вас? Так одевались в 90-е, подсвечники, пояс, фасон все оттуда", "Филипп на себя не похож из-за кучи операций", "Филя, ты смешной в своем прикиде. Смени имидж", - пишут у сети.

Ранее  Ани Лорак заподозрили в романтических отношениях с российским певцом.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Филипп Киркоров#Ани Лорак#певица Ани Лорак