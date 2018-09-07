Сбежавшая в Россию украинская певица приехала в Киев (фото)
Украинская певица Алина Гросу, уже давно строящая карьеру в РФ, приехала в Киев.
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Соответствующие фото певица опубликовала в своем Instagram.
На снимках девушка стоит вместе с неизвестным мужчиной на фоне киевских высоток. В геолокации к снимку указан город Киев.
Также Гросу опубликовала еще ряд фотографий, где она на встрече со студентами КНУКиМ. По словам Гросу, на встречу ее пригласил Михаил Поплавский.
Спасибо вам большое за такую замечательную встречу:) надеюсь, она была вам полезной и я своей историей, хоть немного, смогла вдохновить вас на новые свершения! Вы замечательные❤️ удачи всем и каждому.. отдельная благодарность Михаилу Михайловичу за приглашение и за невероятную поддержку на протяжении всей моей карьеры:))) всех люблю❤️
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