Сбежавшая в Россию украинская певица приехала в Киев (фото)

На снимках девушка стоит вместе с неизвестным мужчиной на фоне киевских высоток. В геолокации к снимку указан город Киев.

Украинская певица Алина Гросу, уже давно строящая карьеру в РФ, приехала в Киев.

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Соответствующие фото певица опубликовала в своем Instagram.

На снимках девушка стоит вместе с неизвестным мужчиной на фоне киевских высоток. В геолокации к снимку указан город Киев.

Также Гросу опубликовала еще ряд фотографий, где она на встрече со студентами КНУКиМ. По словам Гросу, на встречу ее пригласил Михаил Поплавский.

Как сообщал УНИАН, Ани Лорак заподозрили в романтических отношениях с российским певцом. Под фото с Лазаревым в аккаунте Лорак появилась целая волна комментариев о том, что певцы встречаются и что их связывает гораздо больше, чем просто дружба.