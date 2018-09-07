Ведущая «Орла и решки» развелась с мужем

В 2016 году Алина Астровская расписалась и обвенчалась с бизнесменом Игорем, а недавно пара разошлась.

Новая ведущая «Орла и решки» Алина Астровская развелась с мужем.

Об этом сообщает "Медианяня".

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Некоторые звезды тщательно скрывают свои свадьбы, а некоторые – умалчивают о разводах. Например, Алина Астровская, некогда побывавшая в роли главной «холостячки» страны, а ныне - ведущая «Орла и Решки». В 2016 году она расписалась и обвенчалась с бизнесменом Игорем. Свадьбу пара так и не организовала, а недавно молодые люди и вовсе развелись.

Причем Алина сообщила об этом вскользь, давая интервью о проекте «Орел и Решка», и о причинах расставания она решила не распространяться.

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