"Платье уродует": Ани Лорак разнесли за "тонну" макияжа и неудачные луки на "Новой волне" (фото)

Визажиста Ани Лорак разнесли из-за ужасного макияжа певицы.

Опальная украинская певица Ани Лорак приехала на фестиваль "Новая волна" в российском Сочи. Артистка каждый день хвастается новыми луками, которые фаны тут же разносят.

Так, на своей странице в Instagram Лорак показала три снимка. На первом звезда предстала с российским певцом Сергеем Лазаревым. В комментариях под фото пишут, что они прекрасно смотрятся, а также "приписывают" им роман.

На втором кадре певица появилась в черно-белом луке, выбрав белый верх и черный низ. Фаны разнесли данный образ артистки, написав, что он ужасно смотрится.

Третье фото подписчики распекли, посчитав наряд Ани Лорак крайне неудачным: "Качек с короткими ногами!", "Платье не восторг", "Не ваш фасон", "Платье уродует".

Стоит отметить, что на всех снимках певица переборщила с макияжем, фаны отмечают, что она выглядит старше.

Как сообщал УНИАН, украинская певица Ани Лорак активно публикует фото из фестиваля "Новая волна" в российском Сочи. Так, ранее на новом фото она предстала в нежном платье.