Известный композитор, которого Кобзон незадолго до смерти назвал онкобольным, шокировал худобой (фото)

Российский продюсер и композитор Игорь Крутой плохо выглядит на новых фото.

Незадолго до смерти Иосиф Кобзон, годами боровшийся с онкологическим заболеванием, на всю страну сообщил о том, что российский композитор Игорь Крутой болен раком. Поклонники, глядя на свежие фото продюсера, убеждены, что смертельный недуг атакует его.

Читайте также"Бог покарает тебя": СМИ назвали проклятием слова первой жены Кобзона

В Сочи проходит "Новая волна", организатором которого является Игорь Крутой. Фаны, увидев кадры с ним, встревожились. Они пришли к выводу, что российский продюсер и композитор выглядит плохо, передают "Дни.ру".

"Да уж, сильно сдал", "Некоторые болезни как рак ни за какие деньги не вылечить, будь ты хоть трижды богатым", "Исхудал маэстро", "Ого, ничего себе, не сразу его узнала", "Как он старо выглядит", – пишут комментаторы по фото, опубликованным в Instagram.

Напомним, что несколько месяцев назад в ток-шоу "Пусть говорят", посвященном борьбе с онкологией, появился Иосиф Кобзон и поименно назвал тех, кто сражается за свою жизнь. По словам мэтра, со смертельно опасной болезнью якобы борются певец Александр Розенбаум, дизайнер Валентин Юдашкин и продюсер Игорь Крутой.