Надя Дорофеева "сверкнула" ягодицами на откровенном фото
16:11, 06 сентября 2018Общество
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Поклонники в комментариях расхвалили фигуру певицы, отметив, что она отлично выглядит.
Артистка сфотографировалась в черном обтягивающем купальнике / Instagram Надя Дорофеева
Солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева порадовала фанатов новым горячим снимком. Артистка сфотографировалась в черном обтягивающем купальнике, обнажив ягодицы.
Свой свежий снимок Дорофеева опубликовала в Instagram. Фото она иронично подписала "Жена Вовы Дантеса".
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Поклонники в комментариях расхвалили фигуру певицы, отметив, что она отлично выглядит.
"Как можно быть такой красоткой?", Красавица", "Нет слов!", "Очень красивая фигура", - пишут фаны.
Как сообщал УНИАН, фанаты не узнали Лободу на раритетном фото "без губ".
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