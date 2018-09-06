Надя Дорофеева "сверкнула" ягодицами на откровенном фото

Поклонники в комментариях расхвалили фигуру певицы, отметив, что она отлично выглядит.

Солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева порадовала фанатов новым горячим снимком. Артистка сфотографировалась в черном обтягивающем купальнике, обнажив ягодицы. Свой свежий снимок Дорофеева опубликовала в Instagram. Фото она иронично подписала "Жена Вовы Дантеса". Читайте также"Мурат не ревнует?": Лорак похвасталась снимком с Киркоровым в "пододеяльнике" Поклонники в комментариях расхвалили фигуру певицы, отметив, что она отлично выглядит. "Как можно быть такой красоткой?", Красавица", "Нет слов!", "Очень красивая фигура", - пишут фаны. Как сообщал УНИАН, фанаты не узнали Лободу на раритетном фото "без губ".

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