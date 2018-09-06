Российская рэперша едет выступать в оккупированный Луганск
14:09, 06 сентября 2018Общество
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Также на концерте по случаю дня города выступит певец Кай Метов, который был популярен еще в 90-е.
бьянка выступит в Луганске 8 сентября / rnb.bianka.com
На праздничный концерт в оккупированный Луганск вновь съедутся российские артисты. Гвоздем программы станет российская R&B и рэп-исполнительница Бьянка.
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Об этом сообщает журналист Денис Казанский на странице в Facebook.
Кроме нее на концерте по случаю дня города выступит певец Кай Метов, который был популярен еще в 90-е, и группа "Белый орел".
Как сообщал УНИАН, в оккупированном Донецке на День защиты детей выступила участница российской ЛГБТ-группы.
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