Российская рэперша едет выступать в оккупированный Луганск

Также на концерте по случаю дня города выступит певец Кай Метов, который был популярен еще в 90-е.

На праздничный концерт в оккупированный Луганск вновь съедутся российские артисты. Гвоздем программы станет российская R&B и рэп-исполнительница Бьянка. Читайте такжеУкраинская певица поздравит россиян с днем рождения Москвы Об этом сообщает журналист Денис Казанский на странице в Facebook. Кроме нее на концерте по случаю дня города выступит певец Кай Метов, который был популярен еще в 90-е, и группа "Белый орел". Как сообщал УНИАН, в оккупированном Донецке на День защиты детей выступила участница российской ЛГБТ-группы.

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