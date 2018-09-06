Настя Каменских показалась без макияжа

Артистка продемонстрировала свою естественную красоту.

Известная украинская певица Настя Каменских, выступающая под псевдонимом NK, появилась без макияжа.

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Кадры артистка опубликовала на своей странице в Instagram в Stories. Каменских рассказала, что заболела. Певица продемонстрировала свою естественную красоту.

Ранее Настя Каменских "засветила" аппетитную попу. Она поделилась селфи из ванной. На нем артистка запечатлена без макияжа в белой футболке и стрингах. Также певица в подписи под фото сравнила свою пятую точку с попой Ким Кардашьян.