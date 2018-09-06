Настя Каменских показалась без макияжа
14:03, 06 сентября 2018Общество
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Артистка продемонстрировала свою естественную красоту.
Каменских заболела / Скриншот
Известная украинская певица Настя Каменских, выступающая под псевдонимом NK, появилась без макияжа.
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Кадры артистка опубликовала на своей странице в Instagram в Stories. Каменских рассказала, что заболела. Певица продемонстрировала свою естественную красоту.
Ранее Настя Каменских "засветила" аппетитную попу. Она поделилась селфи из ванной. На нем артистка запечатлена без макияжа в белой футболке и стрингах. Также певица в подписи под фото сравнила свою пятую точку с попой Ким Кардашьян.
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