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Настя Каменских показалась без макияжа

14:03, 06 сентября 2018
Общество
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Каменских заболела / Скриншот

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Кадры артистка опубликовала на своей странице в Instagram в Stories. Каменских рассказала, что заболела. Певица продемонстрировала свою естественную красоту.

Ранее Настя Каменских "засветила" аппетитную попу. Она поделилась селфи из ванной. На нем артистка запечатлена без макияжа в белой футболке и стрингах. Также певица в подписи под фото сравнила свою пятую точку с попой Ким Кардашьян.

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Теги: #фото#Настя Каменских