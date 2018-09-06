Тину Кароль заподозрили в беременности (фото)
13:21, 06 сентября 2018Общество
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Певица Тина Кароль заинтриговала фанатов фото с рукой на животе.
Артистка заинтриговала новым фото / фото instagram.com/tinakarol_fantina
Известная украинская певица Тина Кароль заинтриговала поклонников новым фото.
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На фан-странице знаменитости в Instagram появилось фото, на котором Кароль позирует в красном костюме. Ее рука лежит на животе, а в подписи к снимку написано: "Не теряйтесь в догадках. Вам все известно".
Подписчики стали гадать, а не беременна ли артистка: "Беременна?", "Обман зрения или…беременна?", "Подозрительно. Беременна, что ли?", - спрашивают в комментариях.
Другие считают, что артистка не в интересном положении, а это просто неудачный ракурс.
Ранее популярная украинская телеведущая, звезда проекта "Орел и Решка" Регина Тодоренко показала беременный живот.
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