Менеджер прокомментировал выступление Верки Сердючки в России (видео)

Частная вечеринка, в которой приняла участие Верка Сердючка, состоялась в российском Сочи.

Верка Сердючка засветилась в России. Она стала звездой вечеринки, посвященной открытию 17-го фестиваля молодых исполнителей "Новая волна" в Сочи.

Андрей Данилко на сцене выступал вместе со своей командой. Под его песни пританцовывая и жена российского премьер-министра Дмитрия Медведева, супруга российского композитора Игоря Крутого, говорится в сюжете ТСН.

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Видео с закрытой вечеринки российские селебрити выложили на своих страницах в социальных сетях. На сцене вместе с Данилко под его хит танцевала и Ани Лорак.

Российские гастроли Данилко прокомментировал его директор. По его словам, это была частная вечеринка.

"Андрей не принимал участия в самом фестивале "Новая волна", а принял личное приглашение Игоря Крутого выступить на частном закрытом мероприятии. Состав гостей с Андреем не согласовывали", - сказал менеджер Данилко Андрей Уренев.