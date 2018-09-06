цей матеріал доступний українською

Менеджер прокомментировал выступление Верки Сердючки в России (видео)

08:18, 06 сентября 2018
Общество
3135 0
Артист "зажег" на афтепати / Скриншот

Верка Сердючка засветилась в России. Она стала звездой вечеринки, посвященной открытию 17-го фестиваля молодых исполнителей "Новая волна" в Сочи.

Андрей Данилко на сцене выступал вместе со своей командой. Под его песни пританцовывая и жена российского премьер-министра Дмитрия Медведева, супруга российского композитора Игоря Крутого, говорится в сюжете ТСН.

Читайте такжеАни Лорак появилась в непривычном образе на фестивале в России (фото)

Видео с закрытой вечеринки российские селебрити выложили на своих страницах в социальных сетях. На сцене вместе с Данилко под его хит танцевала и Ани Лорак.

Российские гастроли Данилко прокомментировал его директор. По его словам, это была частная вечеринка.

"Андрей не принимал участия в самом фестивале "Новая волна", а принял личное приглашение Игоря Крутого выступить на частном закрытом мероприятии. Состав гостей с Андреем не согласовывали", - сказал менеджер Данилко Андрей Уренев.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Россия#Новая волна#Верка Сердючка