Ани Лорак появилась в непривычном образе на фестивале в России (фото)

Снимок Ани Лорак за несколько часов набрал более 42 тысяч лайков.

Украинская певица Ани Лорак активно публикует фото из фестиваля "Новая волна" в российском Сочи. Так, на новом фото она предстала в нежном платье.

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На снимке, опубликованном в Instagram, артистку сравнивают с принцессой. Ани Лорак удачно подчеркнула фигуру новым луком. Певица распустила волосы и выбрала красную помаду.

Стоит отметить, что такие наряды звезда выбирает крайне редко - она любит облегающую одежду.

"Цветочная принцесса", "Безумно красивый образ", "Платье шикарное", "Дюймовочка!", "Фея", - пишут в комментариях под фото.

Ранее опальная украинская певица Ани Лорак, которая отправилась на конкурс "Новая волна" в российском Сочи, поделилась кадрами своего выступления.