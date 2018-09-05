Стинг и Шэгги дадут совместный концерт в Киеве

Помимо общих песен Стинг и Шэгги выполнят и собственные хиты.

Британская легенда рока Стинг выступит в Киеве в рамках совместного тура с Шэгги .

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Об этом сообщает пресс-служба организаторов.

На этот раз Стинг представит совместный альбом с регги-исполнителем Шэгги «44/876». Помимо общих песен Стинг и Шэгги выполнят и собственные хиты.

Концерт состоится 14 ноября во Дворце Спорта.

Продажи билетов стартуют 7 сентября в 10.00.

Как сообщал УНИАН, в первый месяц осени киевлян порадуют концертами такие звезды, как Enrique Iglesias, Everlast и The Maneken.