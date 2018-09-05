Ани Лорак в "черном" образе довела до слез публику на конкурсе в России (фото)

Снимки Ани Лорак за час набрали более 30 тысяч лайков.

Опальная украинская певица Ани Лорак, которая отправилась на конкурс "Новая волна" в российском Сочи, поделилась кадрами своего выступления.

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"Вчера я исполнила одну из знаковых песен в моей творческой жизни. Именно с песней "Боже мой" я победила в конкурсе "Утренняя звезда". Сегодня она обрела новое звучание в шоу DIVA", - написала артистка на своей странице в Instagram и показала снимки, на которых она предстала в черном облегающем платье.

"Дива, это было до слез", "До дрожи и до слез", "Очень душевая песня. Пробило до слез", "Слёзы текли, когда вы исполняли эту песню", - пишут в комментариях под фото.

Как сообщалось, Верка Сердючка стала звездой афтепати открытия "Новой волны-2018" в российском Сочи. Андрей Данилко впервые за несколько лет выступил на публичном мероприятии в РФ и вытащил на сцену Ани Лорак и Сергея Лазарева.