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Украинская певица поздравит россиян с днем рождения Москвы

15:09, 05 сентября 2018
Общество
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Седокова будет высаживать цветы на фестивале / Instagram Анна Седокова

Об этом она певица рассказала в Instagram.

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 "9 сентября меня пригласили принять участие в Звездном флешмобе в чеcть дня рождения столицы и поздравить ее подарком, сделанным, а точнее посаженным, своими руками. Я и другие артисты 9 сентября в 11 утра будем высаживать цветы на одной из площадок фестиваля Цветочный джем", - написала Седокова.

Как сообщал УНИАН, ранее украинская певица, экс-солистка группы "ВИА Гра" Анна Седокова вызвала шквал критики в Instagram, опубликовав вульгарное фото со своим маленьким сыном.

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Теги: #певица#Седокова в Москве