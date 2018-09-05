Украинская певица поздравит россиян с днем рождения Москвы

Экс-"виагра" Анна Седокова примет участие во флешмобе в честь дня рождения Москвы.

Украинская певица и бывшая участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова примет участие во флешмобе в честь дня рождения Москвы.

Об этом она певица рассказала в Instagram.

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"9 сентября меня пригласили принять участие в Звездном флешмобе в чеcть дня рождения столицы и поздравить ее подарком, сделанным, а точнее посаженным, своими руками. Я и другие артисты 9 сентября в 11 утра будем высаживать цветы на одной из площадок фестиваля Цветочный джем", - написала Седокова.

Как сообщал УНИАН, ранее украинская певица, экс-солистка группы "ВИА Гра" Анна Седокова вызвала шквал критики в Instagram, опубликовав вульгарное фото со своим маленьким сыном.