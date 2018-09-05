Украинская певица поздравит россиян с днем рождения Москвы
15:09, 05 сентября 2018Общество
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Экс-"виагра" Анна Седокова примет участие во флешмобе в честь дня рождения Москвы.
Седокова будет высаживать цветы на фестивале / Instagram Анна Седокова
Украинская певица и бывшая участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова примет участие во флешмобе в честь дня рождения Москвы.
Об этом она певица рассказала в Instagram.
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"9 сентября меня пригласили принять участие в Звездном флешмобе в чеcть дня рождения столицы и поздравить ее подарком, сделанным, а точнее посаженным, своими руками. Я и другие артисты 9 сентября в 11 утра будем высаживать цветы на одной из площадок фестиваля Цветочный джем", - написала Седокова.
Как сообщал УНИАН, ранее украинская певица, экс-солистка группы "ВИА Гра" Анна Седокова вызвала шквал критики в Instagram, опубликовав вульгарное фото со своим маленьким сыном.
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