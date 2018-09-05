В сети появилось архивное совместное фото Пугачевой и Ротару
12:50, 05 сентября 2018Общество
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Сейчас обе поп-дивы - и Пугачева, и Ротару - смотрятся куда более стройными и ухоженными.
За 6 лет поп-дивы только похорошели / фото instagram.com/zvezda_v_choke
На днях сын 71-летней Ротару, продюсер Руслан Евдокименко, показал архивное фото 2012 года, сделанное в Ялте.
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На снимке Ротару позирует в компании Аллы Пугачевой и внуков, Анатолия и Софьи. В комментариях поклонники отметили, что сейчас обе поп-дивы смотрятся куда более стройными и ухоженными. Фото опубликовано в Instagram таблоид-канала Zvezda_v_choke.
Многие считают, что Алла Пугачева и София Ротару не ладят между собой, так как всю жизнь были друг для друга главными конкурентками на эстраде. Действительно, нельзя не отметить, что артисток и по сей день продолжают сравнивать по многим параметрам.
Ранее 71-летняя София Ротару на свежем фото продемонстрировала свою естественную красоту, показав лицо без макияжа.
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